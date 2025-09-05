Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 6. sezon yayın tarihi belli oldu!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 6. sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri, Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği Köprü Film imzalı yapımın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosu yeni oyuncularla güçlendi. Peki, Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini bu sezon Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Ali Asaf Elmas‘ın kaleme aldığı yapım, yeni karakterler ve sımsıcak aile hikayeleri ile Cumartesi akşamlarını renklendirecek. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Gönül Dağı 6. sezon fragmanı ile 183. yeni bölüm tarihi...
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı 6. sezon yayın tarihi belli oldu.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar’ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de 183. bölümüyle ekranlara gelecek.
GÖNÜL DAĞI KADROSUNA YEN İSİMLER KATILDI
Gönül Dağı dizisinin 6. sezon kadrosuna Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Aslıhan Kapanşahin ve Hacı Konuk gibi isimler dahil oldu.
Öte yandan dizinin eski bir oyuncusu ekibe geri döndü. Sivrihisar’da çekilen dizinin “Döndü”sü Feyza Işık diziye geri geldi.
Yeni karakterlerin dahil olmasıyla dizinin hikayesi daha da zenginleşirken, izleyiciler her bölümde farklı sürprizlerle karşılaşacak.
YENİ OYUNCULAR VE KARAKTERLERİ
Bülent Şakrak: Süleyman Kaya’nın büyük çocuğu Taylan’a hayat veriyor.
Gökçe Akyıldız: Süleyman Kaya’nın kızı Leyla'ya hayat veriyor.
Sercan Badur: Süleyman Kaya’nın oğlı Çetin'e hayat veriyor.
Emrah Kaman: Diziye Taner’in (Berk Atan) teyzesinin oğlu Kadir rolüyle dahil oluyor.
Hacı Konuk: TVR Havacılık’ın yangın sonrası güvenlik amacıyla işe aldığı Bekçi Tekin karakterine hayat veriyor.
Aslıhan Kapanşahin: Diziye 184. bölümde dahil olacak ve Gedelli kasabasına tayini çıkan Esra öğretmene hayat verecek. Tesettürlü bir öğretmen olan Esra, aynı zamanda Hacı Ali Konuk’un kızı.
GÖNÜL DAĞI 183. BÖLÜM ÖZETI
Gedelli’de Ramazan’ın gidişinin ardından aylar geçmiştir. Amcaoğulları, TVR için çalışmaya devam eder. Süleyman’ın beklenmedik bir iyiliği herkesi şaşırtır. Bu iyilik, neleri değiştirecektir?
Kasabaya intikam ateşiyle gelen Süleyman’ın çocukları, amcaoğullarını büyük bir tehlikenin içine sürükler. Süleyman’ın çocuklarının planı nedir?
Kasabaya Taner’in teyze oğlu Kadir gelir. Selami’ler, Kadir’i başkası zannedince işler karışır. Yanlış anlamalar nelere sebep olacaktır?