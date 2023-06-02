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Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı!

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran ve geçtiğimiz sezon projeden ayrılarak Al Sancak dizi kadrosuna katılan Gülsim Ali, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte Gülsim Ali'nin siyah elbiseli pozları...

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  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

    Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran güzel oyuncu Gülsim Ali, sosyal medya hesabında yayınladığı siyah elbiseli pozlarıyla göz kamaştırdı.
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

    Al Sancak dizisinde Nadia karakterine canlandıran Gülsim Ali "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü'nü almak için bir törene katıldı. Tercih ettiği siyah dekolteli elbisesi ise görenleri büyüledi.
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

    Gülsim Ali'nin pozlarına ünlü isimlerden de yorumlar geldi. Funda İlhan, “Bravo güzellik”, Su Burcu Yazgı, “Gül detayı çok hoş” ve Yalı Çapkını’nda İfakat rolünü canlandıran Gülçin Santırcıoğlu kalp emojileri yorumunu yaptı.
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

    Instagram hesabında 2 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Gülsim Ali'nin son gönderileri sevenleri tarafından 153 bin beğeni ve 2000'nin üstünde yorum aldı.
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

    İşte Gülsim Ali'nin son pozları...
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri
  • Gönül Dağı’nın Dilek’iydi! Gülsim Ali’nin son pozu beğeni rekorları kırdı! - Magazin haberleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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