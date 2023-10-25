Good at ile ilgili cümleler - İçinde Good at geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı
"Good at", kişinin veya bir şeyin belirli bir konuda veya yetenekli olduğunu ifade eden bir İngilizce deyimidir. Bu ifade, bir kişinin ne kadar iyi bir iş yaptığını veya belirli bir alanın ustası olduğunu belirten olumlu bir yargıdır. Özellikle yetenekleri veya becerileri vurgulamak için kullanılır. "Good at" ifadesi, kişisel yetenekleri veya profesyonel alanlardaki yetkinliği anlatmak için çok kullanışlıdır. Peki, good at ile ilgili cümleler neler? İşte good at cümle içinde doğru kullanımı…
Good At Konu Anlatımı
"Good at" ifadesi bir kişinin bir beceri veya faaliyette başarılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, kişilerin ve nesnelerin sahip oldukları yetenekleri ve başarıları açıklarken sıkça karşımıza çıkar. Örneğin, bir kişi matematikte iyi ise "She is good at math" (O, matematikte iyidir) denilebilir. Bu ifade aynı zamanda kişilerin iş başvurularında veya tanıtım yazılarında kendi yeteneklerini ve başarılarını açıklamak için kullanılır. Good at cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.
Good at konu anlatımına göre bu ifade; dilin günlük kullanımında yaygın olarak karşımıza çıkan ve iş, eğitim, sanat, spor ve daha birçok alandaki yetenekleri ifade etmek için kullanılan önemlidir. Kişilerin kendilerini tanıttığı veya başkalarını değerlendirdiği birçok iletişim bağlamında sıkça kullanılır. Ayrıca iş başvurularında, özgeçmişlerde veya özgeçmişlerdeki yetenekler ve beceriler bölümünde önemli bir rol oynar. Bu nedenle "good at" ifadesini doğru bir şekilde kullanmak, iletişim becerilerinin bir parçası olarak önemlidir.
Good At Kısa Örnek Cümleler
Good at kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: