Pek çok kullanıcı için internet denince akla ilk gelen isim olan Google, 20. yaşını kutluyor. 100 bin dolar sermaye ile 4 Eylül 1998'de Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulan şirket, internetteki bilgileri bir düzen içerisinde kullanıcılara sunmayı amaçladı. Google, internet üzerinde en çok tercih edilen arama motoru olma özelliğini açık ara farkla sürdürüyor.

Kısa sürede dünya devi haline gelen, kullanıcıların en sevdiği markalar arasında gösterdiği Google, 2017 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) tekelciliğe karşı düzenlediği kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2,4 milyar dolar cezaya çarptırıldı. Bu rekor cezanın ardından Google, Android işletim ile ilgili benzeri bir sebeple geçtiğimiz temmuz ayında 4,34 milyar daha ceza aldı. Bu ceza, AB tarihinde tekelciliği önleyici nitelik taşıyan en yüksek bütçeli ceza olarak tarihe geçti

Google'ın çatı şirketi Alphabet, ödenen rekor cezalara rağmen dünyanın halka açık piyasa değeri en yüksek dördüncü şirketi konumunda. Şirketin piyasa değeri 740 milyar dolar seviyelerinde.

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