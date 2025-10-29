Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle! 29 Ekim'de ne oldu, önemi nedir?

        Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel doodle!

        Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tasarladığı doodle ile ana sayfasına taşıdı. Google, önemli günleri tasarladığı özel doodle ile kullanıcıların beğenisine sunuyor. Doodle tıklandığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görseller, bilgi ve haberlerin olduğu bir sayfa açılıyor. İşte Google''un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarladığı doodle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 01:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Bayramı’nı ana sayfasına taşıyan Google, Cumhuriyet Bayramı’na özel doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı. Peki, 29 Ekim'de ne oldu? İşte detaylar...

        2

        GOOGLE CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DOODLE HAZIRLADI

        Google, Cumhuriyet Bayramı'na dikkat çekerek doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türk bayrağına yer veren Google, bu anlamlı ve özel güne vurgu yaptı.

        3

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ VE TARİHİ

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

        4

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

        5

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Altay çağı
        Altay çağı
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar