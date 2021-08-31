Google'dan Almanya'ya 1 milyar avroluk yatırım 0:00 / 0:00

AA

Google veri merkezlerinin enerji ve altyapısından sorumlu yöneticisi Marc Oman, yaptığı açıklamada, şirketin Berlin ve Frankfurt veri merkezlerine ve yenilebilir enerjiye 2030'a kadar 1 milyar avro yatırım yapacağını bildirdi.

Oman, Google'ın, Almanya'daki veri merkezleri için Fransız enerji şirketi Engie'nin Alman iştiraklerinden gelecek yıllarda 140 megavattan fazla elektrik satın alacağını, 2030'a kadar veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedeflediğini kaydetti.

Google, Almanya'daki söz konusu yatırımıyla Frankfurt'taki veri merkezini genişletecek ve başkent Berlin'e yeni bir veri merkezi kuracak.

''ALMANYA'DA YEŞİL ENERJİ VE DİJİTAL ALTYAPI İÇİN GÜÇLÜ BİR SİNYAL''

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Google'ın Almanya yatırım planını, ülkesinde yeşil enerji ve dijital altyapı için güçlü bir sinyal olarak değerlendirdi.

Covid-19 kriziyle Almanya'da bulut hizmetlerine yönelik talepler artarken, Alman şirketlerin bulut hizmetlerinde ABD'deki

sistemleri kullanmak zorunda kalması eleştiriliyordu.

VERİ BAĞIMSIZLIĞI MESELESİ

Bu arada, Almanya ve Fransa başta olmak üzere AB ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa'da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı "veri bağımsızlığı" endişesi taşıyordu.

İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD'li şirketlerin Avrupa'da yüksek pazar payına sahip olması ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin son dönemdeki yüksek yatırımları dikkati çekiyor.

Google'ın Finlandiya, Hollanda, Danimarka, İrlanda ve Belçika'da veri merkezleri bulunuyor. ABD'li teknoloji şirketi, geçen yıl bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını da duyurmuştu.

AB'DE EN FAZLA LOBİ HARCAMALARINI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YAPIYOR

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik lobicilik faaliyetlerine en fazla harcamayı Google, Facebook, Microsoft ve Apple gibi teknoloji firmaları gerçekleştirdi.

Brüksel merkezli Corporate Europe Observatory ve Köln merkezli Lobbycontrol adlı kuruluşlar, "Lobi Ağı: Teknoloji Devlerinin AB'deki Etki Ağları" başlıklı çalışmalarını yayımladı.

Çalışmaya göre, AB düzeyinde yürütülen lobicilik faaliyetlerine en fazla mali kaynağı büyük teknoloji firmaları ayırdı.

AB'nin dijital ekonomi politikalarına yön vermek için toplam 612 firma, grup ve dernek yıllık 97 milyon avro harcadı.

Böylece, teknoloji firmaları lobi harcamalarında ilaç, fosil yakıt, finans ve kimya sektörlerini geride bıraktı.

Teknoloji firmaları arasında AB'de en fazla lobi harcamasını 5 milyon 750 bin avro ile Google gerçekleştirdi. Google'ı en yakın 5 milyon 500 bin avro ile Facebook, 5 milyon 250 bin avro ile Microsoft, 3,5 milyon avro ile Apple, 3 milyon avro ile Huawei, 2 milyon 750 bin avro ile Amazon, 1 milyon 750 bin avro ile IBM, Intel, Qualcomm ve Vodafone izledi.

AB'de toplam 140'ın üzerinde lobicisi bulunan 10 teknoloji firması lobicilik faaliyetlerine yıllık 32 milyon avronun üzerinde harcama yaptı.

Teknoloji firmaları lobi faaliyetleri sonucunda üst düzey yetkililerle düzenli biçimde görüşmeler ve görüşlerini aktarabilecekleri

toplantılar yapma imkânı buldu.