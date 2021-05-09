Google'dan Anneler Gününe özel Doodle! Anneler Günü ne zaman 2021 hangi gün?

Google özel günlerde doodle hazırlıyor. Dünyanın dört bir yanında Mayıs ayının ikinci Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor.

GOOGLE'DAN ANNELER GÜNÜNE ÖZEL DOODLE

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi. Daha sonra ise dünyaya yayıldı.