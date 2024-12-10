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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Google, yeni 'Willow' kuantum işlemcisini tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Google, yeni 'Willow' kuantum işlemcisini tanıttı

        Google, kuantum bilgisayar dünyasında devrim niteliğinde bir adım atarak, yeni 'Willow' çipini tanıttı. Bu çip, kuantum fiziğinin prensiplerini kullanarak, inanılmaz derecede karmaşık problemleri çözme yeteneğine sahip. Google mühendisleri yeni Willow'u, '10 septilyon yıl sürecek bir sorunu çözen yeni bir kuantum işlemci' olarak tanımlıyor Ancak kuantum teknolojisinin kötüye kullanılma potansiyelleri ve güvenlik endişeleri de bu teknolojinin gelişim hızıyla birlikte büyüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:24
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        Yeni 'Willow' kuantum işlemcisini tanıttı
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        Google, dünyadaki en hızlı süper bilgisayarların milyarlarca yıl sürecek bir problemi sadece beş dakika içinde çözen yeni kuantum işlemcisi 'Willow'u tanıttı. Bu işlemci, kuantum bilgisayarların temel prensiplerini kullanarak, yepyeni ve inanılmaz güçlü bir bilgisayar türü yaratmayı hedefleyen bir alanda önemli bir adımı temsil ediyor.

        KUANTUM BİLGİSAYAR NEDİR?

        Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarların aksine, ultra küçük parçacıkların tuhaf davranışlarını kullanarak problemleri çözme yeteneğine sahiptir. Google'ın 'Willow' çipi, bu alandaki önemli "atılımlar" içeriyor ve "kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayar" yapımına zemin hazırlıyor.

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        Bu bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanır. Klasik bilgisayarlar bilgiyi bitler (0 veya 1) üzerinden işlerken, kuantum bilgisayarlar bilgiyi qubitler (kuantum bitleri) üzerinden işler. Qubitler, aynı anda hem 0 hem de 1 olabilme yeteneğine sahip olup, bu özellik kuantum süperpozisyonu olarak bilinir. Bu nedenle, kuantum bilgisayarlar belirli problemleri klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı çözebilir, bu da onları potansiyel olarak inanılmaz güçlü kılar.

        WILLOW'UN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

        Google'ın Quantum AI laboratuvarı başkanı Hartmut Neven, Willow'in bazı pratik uygulamalarda kullanılacağını belirtmiş, ancak henüz daha fazla ayrıntı sağlamamıştır. Ticari uygulamalarda kullanılabilecek bir kuantum bilgisayarın, on yılın sonuna kadar görünmesi beklenmektedir. Bu tür cihazların başlangıçtaki uygulamaları, kuantum etkilerinin önemli olduğu sistemlerin simülasyonunu içerecektir. Örneğin, nükleer füzyon reaktörlerinin tasarımı, ilaç geliştirme ve daha iyi araba pilleri oluşturma gibi görevlerde kullanılabilir.

        KUANTUM BİLGİSAYARLARIN ETKİLERİ VE ENDİŞELER

        Kuantum bilgisayarların yetenekleri, gelecekte karmaşık süreçleri çok daha hızlı hale getirebilir ve yeni ilaçların yaratılması gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağlayabilir. Bununla birlikte, bu bilgisayarların kötüye kullanılma potansiyeli de bulunmaktadır. Örneğin, bazı şifreleme türlerinin kırılması için kullanılabilirler. Bu yüzden, Apple gibi şirketler, şifreleme sistemlerini "kuantum kanıtı" hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

        Kuantum bilgisayarlar doğası gereği "gürültülüdür", yani hata düzeltme teknolojileri olmadan, her 1,000 qubitten biri - kuantum bilgisayarlarının temel yapı taşları - başarısız olur. Bu, kuantum bilgisayarların güvenilirliği ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Google'ın Willow çipinin ise, bu tür hataları azaltma ve kuantum bilgisayarları daha stabil hale getirme potansiyeline sahip olduğu da vurgulanıyor.

        Google'ın 'Willow' çipi, kuantum bilgisayarların gelecekte neler yapabileceği konusunda büyük bir heyecan yaratsa da, ticari ve geniş ölçekli kullanımı için hala uzun bir yol kat edilmesi gerektiği de uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

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