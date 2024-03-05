Goran Bregoviç Haliç Tersanesi'nde müzikseverleri coşturdu

İstanbul Haliç Festivali dün akşam Kolektif İstanbul ve Goran Bregović and Wedding Funeral Band konseriyle başladı. Balkan müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Goran Bregoviç ve orkestrası, İstanbullarla adeta müzik ziyafeti yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişinin eğlenceye ve dansa doyduğu konserin açılışını ise, Anadolu ve Balkan müziğini harmanlayarak seslendiren Kolektif İstanbul yaptı.

Müziğin coşkusunu ücretsiz açıkhava konserleriyle İstanbul’a taşıyan altı günlük festivalde bu akşam Aga B ve Bandosu ve Şanışer & Sokrat & Kamufle; 6 Mart Çarşamba akşamı Anatolian Session ve Hey! Douglas; 7 Mart Perşembe akşamı Bedük ve Büyük Ev Ablukada; 8 Mart Cuma akşamı Yasemin Mori ve Ece Seçkin; 9 Mart Cumartesi akşamı ise Duygu Soylu ve KÖFN İstanbullularla buluşacak. Konserlerin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

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Duygu Soylu

4 – 9 Mart 2024 tarihleri arasında her gün 15.00’te kapılarını açan festivalde kurulan panayır alanında ziyaretçiler, konserlerin başlama saati olan 19.00’a kadar Kadın Emeği Pazarı’nda alışveriş yapabiliyor; Beltur alanlarında yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarıp dinlenme alanında vakit geçirebiliyorlar. Karnaval oyunlarının da bulunduğu panayır alanında İstanbulluları ayrıca, eskiden hem Tarihi Yarımada’ya hem de Haliç bölgesine temiz su taşıyan Bozdoğan Su Kemeri’nin yer aldığı bir deneyim ekranı bekliyor. Can Memişoğulları’nın, konseptini iklim krizinden yola çıkarak tasarladığı deneyim ekranı, önünden geçen insanlarla etkileşime giriyor. Etkileşime giren kişi sayısı arttıkça su seviyesinin yükselme hızı da arttığı etkileyici projeyle etkileşime geçilmediğinde ise su seviyesi eski haline geri dönüyor.

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Şehrin yeni kültür sanat ve yaşam merkezi: İstanbul Sanat

Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, Osmanlı’nın denizcilik mirası ve dünyada işlevini aktif olarak sürdüren en eski tersanelerden biri olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları A.Ş.’ye bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Haliç Tersanesi, İstanbul’un yeni kültür sanat ve yaşam merkezi İstanbul Sanat’a ev sahipliği yapıyor. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kapsamlı restorasyon çalışmaları ve İBB Miras’ın yeniden işlevlendirme süreci sonunda tarihî tersane, İstanbul Sanat Müzesi adıyla kapılarını açan, şehrin ilk kamusal çağdaş sanat müzesinin yanı sıra festival alanı, performans sanatları merkezi, çocuk sanat atölyesi restoran, müze mağazası gibi sosyal mekânlar da kazandı.

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İstanbul Sanat bünyesinde yer alan İstanbul Sanat Müzesi, 3 Mart – 3 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’un en kapsamlı çağdaş sanat sergilerinden “Ah Güzel İstanbul”a ev sahipliği yapıyor. Kolektif bir çabanın sonucu olarak hazırlanan sergi; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu, Ulaş Değirmenci Koleksiyonu, Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu, Merey Koleksiyonu, İyem Koleksiyonu, Dr. Şükrü Bozluolcay Koleksiyonu, Meir Dalva Koleksiyonu, Lale-Cengiz Akıncı Koleksiyonu ve Bilge Koleksiyonu’nun da yer aldığı, sanat dünyasının önde gelen koleksiyonlarını izleyicilerle buluşturuyor. İstanbul Sanat Müzesi’ndeki sergi, Bellini tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda İBB tarafından yeniden İstanbul’a kazandırılan Fatih Sultan Mehmet portresinin yanı sıra İtalyan ressam Cristofano Dell’Altissimo imzalı Kanuni Sultan Süleyman tablosunu ve Costanzo da Ferrara imzalı Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunu da görme şans sunuyor.