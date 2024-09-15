Gördüğü rüya sonrası kendi mezarını yaptırdı: "Kalk burada ne yatıyorsun"

Karagülle, ayrıca her gün evinin bahçesindeki spor aletlerinde düzenli olarak egzersiz yapıyor.

Çam ağacındaki ahşap kulübeyi 2020’de yaptığını belirten Karagülle, "İnşaat malzemelerini çıkartmak biraz zor oldu ama başardım. Ağaçta olduğum için en büyük misafirim kuşlar, onlar beni yalnız bırakmıyor. Kulübeye çıkabilmem için spor yapmam şart. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum" dedi.