Tek kişilik mezuniyet töreni

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Bando okulunda tek kişilik mezuniyet

Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında düzenlenen mezuniyet töreninde, okuldan mezun tek öğrenci olan KKTC vatandaşı Batuhan Karaoğlan'a diploması verildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri liseler kapatılmış, Türk öğrenciler ihraç edilmişti. “Misafir Askeri Personel” olarak eğitim gören KKTC vatandaşı Karaoğlan'ın ise eğitimine devam edilmişti.

01.09.2018 - 09:55 | Güncelleme: DHA

Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan, ardından Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde açılan okulda, KKTC vatandaşı olduğu için ihraç edilmeyen ve tek mezun olan Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan'a (20) diploması verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Okul Komutanı Topçu Albay Mustafa Karaman yaptı. Karaman, "Bugün Bando Meslek Yüksekokulumuzdan bir öğrencimiz, 'astsubay çavuş' olmanın gururuyla, huzurlarınızda diplomasını alacak ve meslek hayatına ilk adımını atacaktır. Bu kutsal yuvada, bando astsubaylarını yetiştirme onurunu ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain kalkışmanın sonucunda 2016 yılında mezun veremeyen Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu halihazırda Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında faaliyetlerine devem etmektedir. Bugün KKTC'den bir öğrencimiz astsubay çavuş olmanın gururuyla bizlerin ve siz ailelerin şahitliğinde diplomasını alacaktır" dedi.

DHA'nın haberine göre, okulun tek mezunu olan KKTC vatandaşı Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan da törende yaptığı konuşmada, bugün haklı bir gurur ve heyecan yaşadığını söyledi. Karaoğlan, "Bugünlere ulaşmamız için imkan ve desteklerini esirgemeyen, bizleri yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapan komutanlarıma ve bu mutlu günde benimle aynı sevinci, heyecanı ve gururu paylaşan, beni her zaman kucaklayan sevgili aileme, saygılarımı ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ocakta geçirdiğim süre zarfında güzel anılar biriktirdim, verimli yıllar geçirdim. Askerlik mesleğinin inceliklerini ve çok sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu öğrendim" diye konuştu.


Bando Astsubay Çavuş Batuhan Karaoğlan konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Ardından Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller tarafından, Karaoğlan'a plaket ve diploması verildi.


Mezun olan Batuhan Karaoğlan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Silahlı Kuvvetler Bando Okullar Komutanlığı'nın lise bölümünde ihraç edilmeyen 4 yabancı öğrenci arasında olduğu öğrenildi. Okuldan geçen yıl da yine KKTC vatandaşı olan 3 öğrencinin mezun olduğu belirtildi.

 

 

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