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DHA

Bursa'da bu sabah saat 08.45 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Çınar Caddesi´nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre A.K. (45) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen damadı Timuçin Çaylak (26),sokak ortasında karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmada, A.K. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, damadını bacağından vurdu. Timuçin Çaylak, kanlar içinde yere yığılırken kayınbaba, kaçtı.

POLİS, KAÇAN BABAYI ARIYOR

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Damat Çaylak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çaylak´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan A.K.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.