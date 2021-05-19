"ÇADIR YAPTIRDIM"

Daha önce bir yarış motosikleti olan ve evinin önünde çalınan 34 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili, "İki sene önce bir yarış motorum vardı çalındı. Biz de biraz küçüktük şimdi" ifadelerini kullandı.

Hırsızlara karşı önlem aldığını söyleyen Görkem Sevindik, "Güzel bir çadır yaptırdım. Kilitleri de var. Bu saatten sonra çalınmaz herhalde" diye konuştu.