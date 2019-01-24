Görme engelli çocuklara kod yazmayı öğreten uygulama

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Theo Holroyd ve Ollie Gerety'nin ortak bir tutkusu var: İkisi de kodlamayı çok seviyor.
Fakat yakın zamana kadar İngiltere'nin Cambridge kentinde King's College School'daki bu iki öğrenci için beraber çalışabilmek çok zordu.
Theo görme engelli ve okulda herkesin kullandığı basit kodlama yöntemi onun için yeterli değil.
Yüzlerce ilkokul kodlama öğretmek amacıyla "Scratch" programını kullanıyor. Çocuklar renkli kod bloklarını ekranda sürüklüyor. Bağlantılı animasyon, onların eseri oluyor.
Fakat Microsoft'un geliştirdiği yeni bir programla, görme engelliler dâhil herkes için kod yazmak mümkün.
"Code Jumper" bir seri kapsülden oluşuyor. Her kapsül bir satır koda denk ve belirli bir komutu temsil ediyor.
Bunlar değişik şekillerde dizilerek bir program oluşturuyor.
Theo ve Ollie de sistemin test edilmesine ve geliştirilmesinde yardımcı oldular.
Projenin başında, Microsoft'un Cambridge'deki araştırma laboratuvarından bilgisayar bilimci Cecily Morrison var.
Görme engelli çocukların kodlamayı öğrenebilmesinin onun için kişisel bir anlamı da var. Çünkü 6 yaşındaki oğlu görme engelli.
Cecily Morrison ve iş arkadaşlarına göre tüm çocukların, somut ve kendi dünyalarında onlar için bir anlam ifade edecek bir aktiviteye ihtiyaçları var. Müzik de bu aktivitelerden biri.
Peki müzik ile kodlama arasında bir bağlantı var mı? Yanıt: Evet.
Kodlama işlemi sırasında da, Microsoft'un geliştirdiği programda her bir kapsül, bir notayı çalacak şekilde programlanıyor. Genç kod yazıcılar, bunları farklı şekillerde dizebiliyor.
Morrison, "Her kapsülde tuşlar var ve bunlar sayesinde sesi veya programdaki komutların süresini değiştirmek mümkün" diyor.
Tıpkı "Scratch" gibi "Code Jumper" da, çocukların, kod yazımının temel kavramlarına giriş sonrası daha gelişmiş kodlama dillerine ilerlemelerini amaçlıyor.
Tüm bunlar Theo'da işe yaradı.
Theo, "Hiç kod yazamazken, bu program sayesinde temel kodlama kavramlarını anlayıp, zaten erişilebilir bir kod dili olan Pyton'a geçtim" diyor.
Ona, teknoloji alanında kariyer sahibi olmak isteyip istemediğini soruyorum:
"Kesinlikle!" diyor, görme engelliler için çok daha erişilebilir telefonlar ve bilgisayarlar üretme planlarını anlatıyor.
"Code Jumper" 4 yıl süren çalışmaların ardından İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Hindistan'da okullarda satışa sunulmaya hazır.
Microsoft, 5 yıl içinde sistemi bütün dünyaya yaymak istiyor.
Cecily Morrison ise bu buluşun tüm çocuklar tarafından kullanılmasını umuyor:
"Biz görme engelli çocukları karma sınıflarından çıkarıp kendi aralarında kod yazımını öğrenmelerini istemiyoruz. Bilakis onlara sunduğumuz bu araçla kendi sınıflarında görme engelli olmayan arkadaşlarıyla birlikle kodlamayı öğrenmelerini istiyoruz."
Bu yöntem, Theo ve Ollie için kesinlikle işe yarıyor.
Onların "Code Jumper"da beraber çalışmalarını izlerken görüyorum ki, iki arkadaş hem çok eğleniyor hem de çok şey öğreniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.