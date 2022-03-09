Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miha Zajc, teknik direktör Vitor Pereira tarafından takıma monte edilmişti. Hazırlık maçlarında attığı goller ve çalışkanlığıyla adeta yeni transfer gibi kadroya dahil oldu. Ancak sezonun ilk yarısında Crespo, Meyer, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın yer aldığı kalabalık orta saha rotasyonunda sürekli forma şansı bulamadı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda.

15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı. Zajc bu alanda 9 gollü Serdar Dursun ve 7 gollü Mesut Özil'in ardından 3. sırada yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal da ligde 8 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alırken 6'sında Zajc'ı ilk 11'de başlatarak oyuncuya olan güvenini gösterdi.

Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımda Zajc takımın en iyilerinden olarak dikkat çekti. 28 Şubat'taki 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde ilk golü kaydeden oyuncu, 1-1 biten Trabzonspor maçında da attığı golle hem 1 puanı hem de Fenerbahçe'nin 1997'den beri süren yenilmezlik unvanını korudu.

2018/2019 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Zajc, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer alması bekleniyor.