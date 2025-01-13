Alec Baldwin, 2021 yılında New Mexico'da 'Rust' filminin çekimleri esnasında elinden çıkan silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi nedeniyle 'kasıtsız ada öldürmekten' yargılanmış ve aklanmıştı.

Baldwin, yargılanmasının sona ermesinin ardından karşı atağa kalktı ve 'Rust' davasında haksız yere yargılandığını iddia ederek New Mexico'daki yetkililere karşı, insan hakları ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.

Baldwin, özel yetkili savcı Kari .T Morrissey, Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies ve diğer yetkililere karşı haklarını ihlal etmekle, yetkilerini kötüye kullanmakla ve iftira atmakla suçlayarak şikayetçi oldu.

Ekim 2021'de meydana gelen ölümlü set kazası nedeniyle Baldwin'e karşı açılan 'kasıtsız adam öldürme' davası, davaya bakan yargıcın savcıların savunmaya delilleri uygun şekilde teslim etmediğine karar vermesinin ardından temmuz ayında düşürüldü.

Baldwin, mahkemeye sunduğu şikayet dosyasında, son üç yılın büyük bir bölümünde savcıların onu 'tüm yanlış gerekçelerle ve her ne pahasına olursa olsun mahkum etme arzusuyla kör olduklarını" iddia etti.

Şikayette Baldwin, 'yetkililerin kanıt veya yasa ne olursa olsun başkalarının eylem ve ihmalleri için kendisini günah keçisi ilan etmeye çalıştıklarını, kanıtların davayı ilerletmek için manipüle edildiğini veya gizlendiğini' öne sürdü.

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2021'deki set kazasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti, yönetmen Joel Souza da yaralandı

Baldwin'in avukatları, "Ceza kovuşturmalarının kişisel veya siyasi kazanç elde etmek veya masumları taciz etmek için değil, gerçeği ve adaleti aramakla ilgili olması gerekir. Bu davayı, yetkilileri uygunsuz davranışlarından sorumlu tutmak ve bunu başkalarına yapmalarını engellemek için açıyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Filmin yapımı sırasında ateşli silahların güvenliğinden ve saklanmasından sorumlu olan filmin silah sorumlusu Hannah Gutierrez Reed, geçen mart ayında Hutchins'in ölümünde 'kasıtsız adam öldürme' suçundan hüküm giymiş, 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde bulunan Reed'in davası temyiz aşamasında bulunuyor.