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        Gösteriler dördüncü gününde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamındaki gözaltıların ardından Saraçhane başta olmak üzere çeşitli illerdeki gösteriler sürüyor. Polisin müdahalesinin de olduğu gösteriler geç saatlere kadar sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:14
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        Gösteriler dördüncü gününde
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'deki İBB binası önünde dördüncü gününde kalabalık toplandı. CHP’nin çağrısı üzerine Saraçhane'de bir araya gelenler gözaltıları protesto etti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kalabalığa hitap etti.

        Bu konuşmadan kısa bir süre önce Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis Bozdoğan Kemeri önünde müdahale etti.

        Bu arada İmamoğlu'nun da aralarında olduğu isimlerin ifade verdiği Çağlayan Adliyesi önünde toplananlar da protestoda bulundu. Buradaki göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

        CHP lideri Özgür Özel de kalabalığa hitabında, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'a gideceğini söyledi.

        Özel, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara müdahalenin ardından buraya da 3 milletvekilini gönderdiklerini söyledi.

        Ankara’daki göstericilerin buluşma noktası Güvenpark oldu. Burada dağılmayan kalabalığa bir süre sonra polisin müdahalesi gerçekleşti.

        İzmir’de Alsancak’taki gösterilere polis müdahale etti.

        Bursa’da göstericiler Nilüfer ilçesinde toplandı.

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