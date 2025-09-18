Göynük nerede? Göynük hangi şehirde, ilde, bölgede?

Hem denizi hem de doğasıyla öne çıkan Göynük, Antalya’nın batısında, Kemer ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Kendine özgü coğrafyası ve turistik olanaklarıyla Akdeniz’in en cazip noktalarından biridir.

GÖYNÜK HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

“Göynük hangi şehirde?” sorusunun cevabı; Göynük, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde, Antalya iline bağlı Kemer ilçesinde bir beldedir. Dolayısıyla “Göynük hangi ilde?” sorusunun cevabı Antalya, “Göynük hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Akdeniz Bölgesi’dir.

Antalya şehir merkezine yaklaşık 36 kilometre mesafede bulunan Göynük, aynı zamanda Kemer ilçe merkezine ise yalnızca 7 kilometre uzaklıktadır. Bu konumu, Göynük’ü hem Antalya merkezine hem de Kemer gibi turizm açısından ünlü noktalara son derece yakın kılar.

TARİHSEL GEÇMİŞ VE KÜLTÜREL YAPI

Göynük’ün tarihi, Likya medeniyetine kadar uzanır. Antik çağlardan beri Akdeniz’in ticaret yolları üzerinde bulunan bölgede, Roma ve Bizans izleri de görülebilmektedir. Antik dönem kalıntıları, özellikle Göynük Kanyonu çevresinde ve yakınındaki tarihi alanlarda hâlen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Osmanlı döneminde küçük bir kırsal yerleşim olan Göynük, Cumhuriyet'in ardından gelişmeye başlamış, 1980'lerden sonra turizm sektörünün büyümesiyle birlikte Antalya'nın en önemli turistik beldelerinden biri hâline gelmiştir. Bugün Göynük, yaz turizmiyle tanınmakla birlikte kültürel mirası ve doğasıyla da dikkat çekmektedir. GÖYNÜK KONUMU VE COĞRAFİ YAPISI "Göynük konumu nedir?" sorusuna en önemli cevaplardan biri, beldenin Antalya-Kemer arasında, Akdeniz kıyısında yer aldığıdır. Kuzeyinde Antalya şehir merkezi, batısında Kemer ve doğusunda Akdeniz bulunan Göynük, sahil şeridine paralel uzanan bir yerleşimdir. Göynük'ün en dikkat çeken doğal özelliklerinden biri Göynük Kanyonu'dur. Kanyon, doğa sporları ve macera aktiviteleri için büyük bir cazibe merkezidir. Trekking, rafting ve zipline gibi aktiviteler, hem yerli hem de yabancı turistlere unutulmaz anılar sunar. Göynük, aynı zamanda Toros Dağları'nın eteklerinde bulunduğu için hem dağ hem deniz turizmini bir arada sunar. TURİZM: DENİZ, DOĞA VE MACERA BİR ARADA Göynük, turizm açısından Akdeniz'in yükselen değerleri arasındadır. Özellikle plajları ve sahil hattı büyük ilgi görür. Göynük Plajı, temiz denizi, ince çakıllı yapısı ve güvenli yüzme imkânıyla tatilcilerin tercih ettiği bir yerdir.

Bunun dışında Göynük Kanyonu, macera turizmiyle adını duyurmuştur. Doğa yürüyüşleri, kampçılık ve ekstrem sporlar için mükemmel bir doğal parkurdur. Antalya'ya gelen her turistin mutlaka görmesi tavsiye edilen yerlerden biridir. Ayrıca Göynük, Likya Yolu üzerinde bulunduğu için trekking meraklılarının uğrak noktalarındandır. Dünyanın en uzun ve en ünlü yürüyüş rotalarından biri olan Likya Yolu, her yıl binlerce turistin bölgeye akın etmesini sağlar. EKONOMİ VE YAŞAM Göynük'ün ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalıdır. Bölgede beş yıldızlı oteller, tatil köyleri ve konaklama tesisleri bulunur. Bu tesisler, belde halkına ciddi istihdam sağlayarak ekonomiyi canlandırır. Ayrıca belde halkı için tarım da önemlidir. Narenciye, nar, zeytin ve sebze üretimi hâlen devam etmektedir. Ancak günümüzde Göynük'ün temel geçim kaynağı turizmdir. Turistik tesislerde çalışanların yanı sıra, ticaret, restoran işletmeciliği ve küçük ölçekli pazarlama da ekonomide etkilidir.

SOSYAL YAŞAM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Göynük, sosyal yaşantıyla turizmin iç içe geçtiği bir beldedir. Yaz aylarında canlılık artarken, kış aylarında daha sakin bir yapıya bürünür. Halkın geleneksel Akdeniz kültürünü hâlen yaşattığı, tarımsal faaliyetlerin ve geleneksel pazarların devam ettiği görülmektedir. Kültürel açıdan ise bölgede Akdeniz mutfağı büyük bir yer tutar. Zeytinyağlı yemekler, deniz ürünleri ve narenciye bazlı tatlar Göynük sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Ayrıca çeşitli yaz festivalleri, konserler ve spor etkinlikleri, hem yerli halk hem de turistler için sosyal hayatı canlandırır. ULAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK Göynük'e ulaşım oldukça kolaydır. Antalya şehir merkezine yaklaşık 36 kilometrelik mesafede olan Göynük'e, kara yolu ile 30-40 dakika içerisinde ulaşılabilmektedir. Antalya Havalimanı, Göynük'e en yakın havaalanıdır ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır. Kemer ilçe merkezinden Göynük'e ise yalnızca 10 dakikalık bir yolculukla ulaşmak mümkündür. Bölgede kara yolu bağlantıları kadar turistik turlar kapsamında düzenlenen otobüs ve minibüs seferleri de yoğun şekilde hizmet vermektedir. Bu nedenle Göynük, ulaşım bakımından son derece avantajlıdır.