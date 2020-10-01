Aşırı yorgunluk, göze bir şey batması, yabancı bir cisim kaçması, duman ya da kirli havaya maruz kalmak, aşırı ışık hassasiyeti, aşırı televizyon izlemek ya da bilgisayar ekranına bakmak ve göz rahatsızlığı nedeni ile gözlük takıyor olmak gibi nedenler, aşırı güneşte kalmak, bazı ateşli hastalıklar gözlerin ağrı yapmasına neden olabilmektedir. Göz ağrısı oluşması halinde oluşan etkenlerin ne olduğunu bilerek harekete geçmek önemlidir.

Her şeyden önce göz ağrısının bir nedeni olabileceği ihtimali ile basit bir neden oluşturmuyorsa mutlaka bir göz hekimine gitmek gerekmektedir. Bunun yanında bazı bitkiler ile göz ağrılarını hafifletmek mümkün olabilmektedir.

Papatya ve sütü kaynatıp ılıtarak gözlere pansuman yapmak hem yorgunluğunu alacak hem de ağrıları hafifletecektir.

Siyah çay poşetlerinin de, ılık halde göz üzerine kompres yapılması ile ağrıların hafiflemesi, yorgunluğun giderilmesi sağlanabilir.

Gözlere fayda sağlaması açısından havuç tüketimini artırmak da önemli bir uygulama olacaktır.

Gözlere ılık bir ped ile pansuman yapmak da fayda sağlayabilmektedir.

Bunun yanında gözlerin uzun süreli ağrılarında mutlaka bir hekime görünmek ve ona göre tedavi uygulamak önemlidir.