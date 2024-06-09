Bu semptomları yaşıyorsanız önlem almanızda fayda var: İşte göz kapağının şişmesinin 7 olası nedeni ve uygulanabilecek tedaviler!
Göz, en hassas organlardan biridir ve ince, esnek yapısı nedeniyle en ufak darbede bile hasar görebilir. Göz kapaklarınızın şişmesi, genellikle geçici bir rahatsızlık olarak görülse de, altında yatan birçok farklı sebep olabilir. Peki göz kapağı neden şişer, hangi durumlarda doktora başvurmalısınız ve bu şişkinliği azaltmak için neler yapabilirsiniz? İşte, göz kapağı şişkinliğinin 7 olası nedeni ve tedavileri!
Göz kapağı; kirpikler, gözyaşı bezleri, ter bezleri ve yağ bezlerinden oluşan karmaşık bir dokudur. Bu dokularda oluşabilecek herhangi bir sorun göz kapağının şişmesine neden olabilir. Yani şişmiş bir göz kapağı durum değil, bir semptomdur. Alerji, iltihaplanma, enfeksiyon veya yaralanma gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Haberimizde göz kapağı şişmesine yol açan olası nedenleri derledik ve bu durumla başa çıkmanıza yardımcı olacak ipuçlarını paylaştık. İşte, detaylar...
1. GÖZ ALERJİLERİ
Göz alerjileri, göz kapağı şişmesinin en yaygın nedenidir. Bu alerjiler rahatsızlığa, tahrişe ve şişmeye neden olabilir. Göz alerjisi; bağışıklık sisteminin, toz veya polen gibi bir maddeye aşırı tepki verdiğinde ortaya çıkar. Reçeteli ilaçlar göz alerjisi semptomlarını yatıştırmada çok etkilidir. Antihistaminikler ise genellikle alerjilerin neden olduğu göz kapağı şişmesini hızla azaltır.
2. ARPACIK
Arpacık, iltihaplanma ve enfeksiyondan kaynaklanan bir sorundur. Bakteriler, göz kapağındaki meibomian adlı yağ üreten bezlere girdiğinde olur. Arpacık genellikle göz kapağında kırmızımsı bir yumru benzerinde görülür ve kaşıntıya sebep olur. Gözünüzde arpacık varsa günde birkaç kez 5 ila 10 dakika boyunca ılık, ıslak bir kompres yapmaya çalışabilirsiniz. Bu genellikle gözün daha iyi hissetmesini sağlayabilir ve ayrıca tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olabilir.
3. EGZAMA
Göz kapağı egzaması; yüzünde kuru, kaşıntılı cilt semptomları yaşayan kişilerde yaygındır. Egzama cildin herhangi bir bölgesini etkileyebildiğinden göz kapağını da etkileyebilir. Göz kapağı egzamasını tedavi etmek için topikal kalsinörin inhibitörleri (TCI'ler) veya bazı durumlarda steroidler adı verilen ilaçlar kullanılabilir.
4. BLEFARİT
Blefarit; şişmiş ve kabuklu göz kapaklarına, kaşıntılı, sulu gözlere, ışığa duyarlılığa ve kuru gözlere neden olan yaygın bir göz rahatsızlığıdır. Genellikle göz kapaklarındaki bakterilerin aşırı büyümesinden kaynaklanır. Blefaritin tedavisi, göz kapaklarının temiz ve kabuksuz tutulmasını içerir. Blefaritten tamamen kurtulmak zordur, bu nedenle iyi bir hijyen rutini sürdürmek çok önemlidir.
5. PEMBE GÖZ
Konjonktiva, göz kapağının içini kaplayan ve gözün beyaz kısmını kaplayan şeffaf bir zardır. Pembe göz veya konjonktiva iltihabı olarak bilinen duruma genellikle bakteri veya virüsler neden olur. Konjonktivitli kişiler, bir veya iki gözün mukusla birbirine yapışması, şişmiş göz kapağı ve kırmızı göz gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu durumun tedavisi ise pembe gözün altında yatan nedene bağlı olarak değişebilir.
6. SELÜLİT
Selülit, göz kapağı şişmesinin daha ciddi bir nedenidir. Derinin alt katmanlarının bakteriyel bir enfeksiyonudur ve hızlı tedavi gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Bu sebeple böyle bir durumla karşılaştığınızda en kısa sürede doktora gitmeniz gerekebilir.
7. GÖZ UÇUĞU
Herpes virüsü, gözün ön kısmını kaplayan şeffaf kubbe olan korneayı enfekte ederek iltihaplanmaya neden olabilir. Bununla birlikte pembe göz hastalığındaki belirtiler, göz uçuğunda da görülür. Uçuğun tedavisi ise genellikle antiviral ilaçların kullanımıyla gerçekleşir.
GENEL TEDAVİ OLARAK NE YAPILABİLİR?
Şişmiş bir göz kapağının tedavisi nedene bağlıdır. Göz enfeksiyonunuz varsa enfeksiyonu gidermeye ve semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olmak için antibiyotik göz damlası, merhem veya diğer topikal ilaçları (vücuda uygulanacak bir ilaç anlamına gelir) kullanmanız gerekebilir.