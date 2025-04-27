Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Göz sağlığınız ekrana kurban gitmesin: Günde 5 dakikanızı alacak mini egzersizlerle göz yorgunluğundan kurtulabilirsiniz!

        Göz sağlığınız ekrana kurban gitmesin: Günde 5 dakikanızı alacak mini egzersizlerle göz yorgunluğundan kurtulabilirsiniz!

        Günümüz dijital dünyasında ekran başında geçirilen süre arttıkça, göz yorgunluğu daha sık karşılaşılan bir sorun haline geliyor. Bilgisayar, telefon ve televizyon karşısında uzun saatler geçirmek göz kuruluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi belirtileri beraberinde getiriyor. Neyse ki birkaç basit egzersizle bu yorgunluğu azaltmak ve göz sağlığını korumak mümkün. İşte gözlerinize iyi gelecek, kolayca uygulayabileceğiniz egzersizlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 27.04.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Göz yorgunluğu, özellikle uzun süre ekrana bakan ya da detaylı işler yapan bireylerde sık görülen bir sorundur. Göz kaslarının sürekli odaklanmaya çalışması, azalan göz kırpma sayısı ve kuruluk gibi faktörler bu durumu tetikler. Gözlerde yanma, batma, baş ağrısı, ışığa hassasiyet ve bulanık görme en yaygın belirtilerdendir.

        BLINKING VE YAWNING: NEM DENGESİ İÇİN TEMEL HAREKET

        Göz kırpmak, göz yüzeyini doğal olarak nemlendirir. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça, göz kırpma refleksi azalır. Bu da kuruluk ve rahatsızlık yaratır. 20 kez hızlı göz kırpma ve ardından birkaç kez derin esneme, gözyaşı üretimini artırarak rahatlama sağlar.

        REKLAM

        GÖZLERİ DÖNDÜRME EGZERSİZİ

        “Rotational viewing” olarak da bilinen bu egzersiz, göz kaslarındaki gerginliği azaltır. Baş sabitken gözlerinizi önce saat yönünde, ardından ters yönde çevirerek 5'er kez tekrar edin. Bu hareketler göz kaslarınızı gevşeterek yorgunluğu azaltır.

        ODAK DEĞİŞTİRME: UZAK-YAKIN ANTRENMANI

        Göz kaslarının tek bir noktaya uzun süre odaklanması kasılmalara neden olur. Bir parmağınızı burnunuza yaklaştırarak başlayın, yavaşça uzaklaştırın ve ardından uzak bir noktaya odaklanın. Bu egzersizi üç kez tekrarlamak odaklama kaslarını çalıştırır.

        PALMING: SICAKLIĞIN RAHATLATICI GÜCÜ

        Ellerinizi ovuşturarak ısıtın, ardından gözlerinizi kapatıp avuçlarınızı göz kapaklarınıza bastırmadan yerleştirin. Bu hem karanlığın hem de ısının rahatlatıcı etkisini birleştirir. 60 saniyelik bu uygulama, kan akışını artırarak yorgunluğu azaltır.

        YATAY VE DİKEY GÖZ HAREKETLERİ

        Gözlerinizi önce yukarı-aşağı, sonra sağa-sola yönlendirin. Bu hareketleri gözler kapalıyken yapmak, aynı zamanda nemlenmeye de yardımcı olur. Her yöne üçer tekrar yeterlidir.

        FIGURE 8: YATAY VE DİKEY KOORDİNASYON

        Karşınızdaki duvara hayali bir sonsuzluk işareti çizin ve gözlerinizle bu şekli takip edin. 30 saniye boyunca bir yönde, ardından diğer yönde uygulayın. Bu hareket, göz kaslarının koordinasyonunu artırır.

        REKLAM

        20-20-20 KURALI: EN PRATİK KORUMA YÖNTEMİ

        Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaklıktaki bir objeye odaklanın. Bu yöntem göz kaslarının rahatlamasını sağlar ve odak kaslarının esnemesine yardımcı olur.

        ZOOMING EGZERSİZİ: KALEM İLE GÖZ ANTRENMANI

        Elinize bir kalem ya da parmak alın. Kol uzunluğunda tutup uca odaklanın, yavaşça yüzünüze yaklaştırıp tekrar uzaklaştırın. Bu hareketi 3-5 kez tekrar ederek odak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

        DUVARA YAZI YAZMA: GÖZ KASLARINA OYUNLU EGZERSİZ

        Bir kelime düşünün ve karşınızdaki duvara sadece göz hareketlerinizle yazmaya çalışın. Harf harf gözlerinizi hareket ettirerek eğlenceli bir şekilde odak değişimi sağlayabilirsiniz.

        BROCK İPİ TEKNİĞİ: GÖZLERİN UYUM İÇİNDE ÇALIŞMASI

        3 boncuk takılmış bir ip kullanarak, sırayla her boncuğa odaklanın. Bu teknik, özellikle göz tembelliği yaşayan kişilerde etkili bir egzersiz olarak bilinir. Göz kaslarınızın senkron çalışmasını destekler.

        Kaynak: Webmd, Optical Express, Kraff Eye

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Gıda zehirlenmesi şüphesi! 53 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"