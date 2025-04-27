Göz sağlığınız ekrana kurban gitmesin: Günde 5 dakikanızı alacak mini egzersizlerle göz yorgunluğundan kurtulabilirsiniz!

Göz yorgunluğu, özellikle uzun süre ekrana bakan ya da detaylı işler yapan bireylerde sık görülen bir sorundur. Göz kaslarının sürekli odaklanmaya çalışması, azalan göz kırpma sayısı ve kuruluk gibi faktörler bu durumu tetikler. Gözlerde yanma, batma, baş ağrısı, ışığa hassasiyet ve bulanık görme en yaygın belirtilerdendir.

BLINKING VE YAWNING: NEM DENGESİ İÇİN TEMEL HAREKET

Göz kırpmak, göz yüzeyini doğal olarak nemlendirir. Ekran karşısında geçirilen süre arttıkça, göz kırpma refleksi azalır. Bu da kuruluk ve rahatsızlık yaratır. 20 kez hızlı göz kırpma ve ardından birkaç kez derin esneme, gözyaşı üretimini artırarak rahatlama sağlar.

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GÖZLERİ DÖNDÜRME EGZERSİZİ

“Rotational viewing” olarak da bilinen bu egzersiz, göz kaslarındaki gerginliği azaltır. Baş sabitken gözlerinizi önce saat yönünde, ardından ters yönde çevirerek 5'er kez tekrar edin. Bu hareketler göz kaslarınızı gevşeterek yorgunluğu azaltır.

ODAK DEĞİŞTİRME: UZAK-YAKIN ANTRENMANI

Göz kaslarının tek bir noktaya uzun süre odaklanması kasılmalara neden olur. Bir parmağınızı burnunuza yaklaştırarak başlayın, yavaşça uzaklaştırın ve ardından uzak bir noktaya odaklanın. Bu egzersizi üç kez tekrarlamak odaklama kaslarını çalıştırır.

PALMING: SICAKLIĞIN RAHATLATICI GÜCÜ Ellerinizi ovuşturarak ısıtın, ardından gözlerinizi kapatıp avuçlarınızı göz kapaklarınıza bastırmadan yerleştirin. Bu hem karanlığın hem de ısının rahatlatıcı etkisini birleştirir. 60 saniyelik bu uygulama, kan akışını artırarak yorgunluğu azaltır. YATAY VE DİKEY GÖZ HAREKETLERİ Gözlerinizi önce yukarı-aşağı, sonra sağa-sola yönlendirin. Bu hareketleri gözler kapalıyken yapmak, aynı zamanda nemlenmeye de yardımcı olur. Her yöne üçer tekrar yeterlidir. FIGURE 8: YATAY VE DİKEY KOORDİNASYON Karşınızdaki duvara hayali bir sonsuzluk işareti çizin ve gözlerinizle bu şekli takip edin. 30 saniye boyunca bir yönde, ardından diğer yönde uygulayın. Bu hareket, göz kaslarının koordinasyonunu artırır. REKLAM 20-20-20 KURALI: EN PRATİK KORUMA YÖNTEMİ Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaklıktaki bir objeye odaklanın. Bu yöntem göz kaslarının rahatlamasını sağlar ve odak kaslarının esnemesine yardımcı olur. ZOOMING EGZERSİZİ: KALEM İLE GÖZ ANTRENMANI Elinize bir kalem ya da parmak alın. Kol uzunluğunda tutup uca odaklanın, yavaşça yüzünüze yaklaştırıp tekrar uzaklaştırın. Bu hareketi 3-5 kez tekrar ederek odak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.