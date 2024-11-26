Genellikle uykusuzluk ve gün içerisindeki yorgunluk ile meydana geldiği düşünülen göz seğirmesi, bazı insanların sinirlendiğinde veya üzüldüğünde de başlarına geldiği söylenir. Peki, asıl sebepler nelerdir? Gözlerimiz neden seğirir?

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR?

Tıbbi adıyla miyokimi olarak bilinen göz seğirmesi, yaygın olarak uykusuzluk ve gün içinde aşırı göz yorgunluğu yaşanması sonucu göz kapaklarının kapanmasından sorumlu olan orbicularis oculi kaslarının istemsiz şekilde tekrarlayan kasılmaları durumudur.

Ekran süresi uzadıkça göz kuruluğu ve şaşılık riski artırıyor Göz teması insanı nasıl etkiler? Göz seğirmesi birkaç saniye sürebildiği gibi bir veya iki dakika boyunca da sürebilir. Vakaların genelinde göz kapağı kasılmaları çok hafiftir, başkaları tarafından fark edilemeyecek derecede hızlı seğirebilir ve göz seğirmesi göz kapağında hafif bir çekilme hissiyatı verir. REKLAM Göz seğirmesi, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Stres, en yaygın sebeplerden biridir; yoğun duygusal baskı altında vücut çeşitli şekillerde tepki verir ve bunlardan biri de göz kaslarının istemsiz olarak kasılmasıdır. Yorgunluk da göz seğirmesini tetikleyebilir. Uzun süreli ekran kullanımı, yeterli uyuyamama ya da vücudun genel enerji eksikliği, göz çevresindeki kasların aşırı hassaslaşmasına yol açabilir.

- Stres ve anksiyete, - Yorgunluk ve uykusuzluk, - Kafein veya alkol tüketimi, - Göz kuruluğu, - İyi huylu blefarospazm, - Alerjiler, - Göz yorgunluğu (ekrana uzun süre bakma), - Magnezyum eksikliği, - Sinir sistemi bozuklukları, - İlaç yan etkileri, - Aşırı fiziksel yorgunluk. SOL GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR? Sol göz seğirmesinın nedenleri göz yorgunluğu, uykusuzluk, stres, kafein, aşırı alkol alımı, göz kuruluğu ve vitamin eksikliğine bağlı kas kasılmalarıdır. Genellikle geçicidir ve bir süre sonra geçer.

Sol göz seğirmesinin nedenleri genel olarak şunlardır: - Beynin motor sinirleri - Göz kuruluğu - Uykusuzluk - Stres - Göz yorgunluğu - Vitamin eksikliği REKLAM SAĞ GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR? Sağ göz seğirmesi göz kuruluğu, göz yorgunluğu, uykusuzluk, aşırı kafein veya alkol tüketimi, ilaç yan etkisi ve vitamin eksikliği gibi nedenlerle sağ gözde kas kasılması yaşanmasıdır.

Sağ göz seğirmesine neden olan faktörle şöyle sıralanabilir: - Işığa karşı duyarlılık - Göz kuruluğu - Göz tahrişi - Sık kafein tüketimi - Kronik hastalıklara karşı ilaç kullanımı GÖZ SEĞİRMESİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR? Göz seğirmesi ilaçların, özellikle de Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçların bir yan etkisi olabilir. Çok nadiren göz seğirmesi bazı beyin ve sinir sistemi bozukluklarının belirtisi olabilir. Bu vakalarda hemen her zaman başka belirti ve semptomlar da eşlik eder. Göz seğirmesine neden olabilecek beyin ve sinir sistemi bozuklukları şunları içerir:

- Yüz felci - Distoni (İstemsiz hareket bozukluğu) - Multipl skleroz (MS) - Oromandibular distoni ve yüz distonisi - Parkinson hastalığı - Tourette sendromu REKLAM GÖZ SEĞİRMESİ KALICI BİR HASARA NEDEN OLUR MU? Göz seğirmesi sürekli tekrarlanıyorsa ve kısa sürede sona ermiyorsa, göz çevresinde kalıcı bir hasara neden olabilir. Bu durum aşağıdaki gibi sorunlara yol açabilir: - Normalden daha aşağıya sarkan üst göz kapakları

- Normalden daha aşağıda doğru sarkan kaşlar - İçe doğru kıvrılan göz kapakları - Çene veya boyun gibi vücudun diğer bölgelerinde de belirebilen kas spazmları GÖZ SEYİRMESİ NASIL DURUR? Göz seğirmesi genellikle birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Dinlenmek, stres giderme, kafeinli içecekleri azaltmak ve göz çevresine ılık pansuman uygulamak iyileşmeye yardımcıdır.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMAK GEREKİR? Aşağıdaki belirtiler varsa veya devam ediyorsa göz doktorunuza başvurmanız gerekir: - Seğirme birkaç hafta içinde kaybolmazsa, - Etkilenen bölgede spazm veya güçsüzlük oluyorsa, - Her seğirmede göz kapağınız tamamen kapanıyorsa, - Gözünüzü açmakta zorluk çekiyorsanız, - Seğirme yüzünüzün veya vücudunuzun diğer kısımlarında da meydana geliyorsa,