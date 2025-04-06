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        Haberler Gündem Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı

        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, dün KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:20 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:20
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        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
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        Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturması kapsamında, 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari reklam firması sahibi şüpheli Kaan Ketenci, dün KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucu KKTC'de yakalandı.

        TUTUKLANDI

        Türkiye'ye getirilerek İstanbul Emniyeti'ne teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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