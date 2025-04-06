Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, dün KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İBB soruşturması kapsamında, 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari reklam firması sahibi şüpheli Kaan Ketenci, dün KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın ortak çalışmaları sonucu KKTC'de yakalandı.
TUTUKLANDI
Türkiye'ye getirilerek İstanbul Emniyeti'ne teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ketenci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.