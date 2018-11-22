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Gözaltılar var, Trump yine tehdit etti!

Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek için yola çıkan ve Meksika'ya varan göçmen konvoyundan 213 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan yola çıkarak ABD sınırına ulaşan göçmenlere yeni bir tehdit paylaşımında bulundu

22.11.2018 - 13:22 | Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan paylaşımda bulunarak, ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçarak yeni bir hayat kurmak için ABD sınırına ulaşan Orta Amerikalı göçmenleri tehdit etti.

Donald Trump mesajında, "Göçmen kervanında birçok suçlu var. Biz bunları durduracağız. Yakala ve gözaltına al. Yargısal aktivizm, güvenlik ve vatandaşlarımızın güvenliği hakkında hiçbir şey bilmeyenler tarafından ülkemizi büyük tehlikelere sokuyor. İyi değil" ifadelerine yer verdi.

213 GÖZALTI

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsünden yapılan açıklamada, hemen hepsi Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan konvoylardan birindeki 213 kişinin, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak işlem merkezine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ellerinde gerekli belgeleri bulunmayanların kendi ülkelerine geri gönderilme durumu ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Guatemala sınırı ile Meksika'nın Tapachula kenti arasında bir otoyolda gözaltına alınan göçmenlerden 186'sının El Salvador'dan, 16'sının Guatemala'dan, 10'unun Honduras'tan ve birinin Nikaragua'dan geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

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