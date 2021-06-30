Gözaltına alınan ünlü oyuncu konuştu! 0:00 / 0:00

İHA

İddiaya göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, gece saatlerinde Beyoğlu’nda bir otelin restoranında eski sevgilisi ile tartıştı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı.

İHA'nın haberine göre, bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı.

Ayşegül Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila isimli karakteri oynuyordu

Yaşanan dehşet sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri devam eden ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, parmak izinin alınması için dışarı çıkartıldı.

Bu sırada basın mensuplarına konuşan Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kavgasında şişe kıldı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" dedi.

Ayşegül Çınar, uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi" diyerek tepki gösterdi.