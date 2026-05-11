Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Gözde'nin şüpheli ölümünde eşi beraat etti

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Gözde Genal'ın ölümüne ilişkin dava sonuçlandı. Olayla ilgili yargılanan eşi E. Genal, beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözde'nin şüpheli ölümünde beraat
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Gözde Genal’ın (25) ölümüne ilişkin yargılanan eşi E. Genal (22), beraat etti.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Nisan 2025'te bir evde meydana geldi. Gözde Genal, evinde silahla başından yaralanmış şekilde bulundu, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Gözde’nin eşi E. Genal, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini savunan E. Genal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından E. Genal hakkında 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yargılama süresince sanık, olayın intihar olduğunu savundu.

        "O İNTİHAR ETTİ"

        Sanık E. Genal, bugün İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Genal’in yanı sıra Gözde’nin annesi Dilek Erdemir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları katıldı. Erdemir, sanık Genal'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık beraat talebinde bulunarak, "Eşimi ben öldürmedim, o intihar etti. Mağdur durumdayım, boş yere cezaevinde yatıyorum" dedi.

        KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

        Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 'Kasten öldürme' suçundan somut delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini belirtti. ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçunun da dosyadan ayrıldığı belirtildi. Mahkeme başkanı, kararın oy çokluğuyla alındığını da söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da usulsüz çalıştırıldığı belirlenen 47 yabancı uyruklu kadına sınır dışı; 29 gözaltı

        Ankara'da, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!