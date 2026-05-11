Gözde'nin şüpheli ölümünde eşi beraat etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Gözde Genal’ın (25) ölümüne ilişkin yargılanan eşi E. Genal (22), beraat etti.

DHA'nın haberine göre olay, 29 Nisan 2025'te bir evde meydana geldi. Gözde Genal, evinde silahla başından yaralanmış şekilde bulundu, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Gözde’nin eşi E. Genal, gözaltına alındı. Eşinin intihar ettiğini savunan E. Genal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından E. Genal hakkında 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yargılama süresince sanık, olayın intihar olduğunu savundu.

"O İNTİHAR ETTİ"

Sanık E. Genal, bugün İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Genal’in yanı sıra Gözde’nin annesi Dilek Erdemir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları katıldı. Erdemir, sanık Genal'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık beraat talebinde bulunarak, "Eşimi ben öldürmedim, o intihar etti. Mağdur durumdayım, boş yere cezaevinde yatıyorum" dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

Savunma ve beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 'Kasten öldürme' suçundan somut delil bulunmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı verdiklerini belirtti. ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçunun da dosyadan ayrıldığı belirtildi. Mahkeme başkanı, kararın oy çokluğuyla alındığını da söyledi.