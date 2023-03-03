Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk takım golü 60'ıncı dakikada Bregu ile buldu, Göztepe 87'de Emirhan'la eşitliği sağladı. Göztepeli oyuncular deprem felaketi nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılılar 4 maçlık seyircisiz oynama cezasını tamamlayıp taraftarına kavuştu. Göztepe taraftarı depremden etkilenen illerin futbol takımlarının pankartlarını tribünlere astı. Karşılaşma sonunda Boluspor 35 puana, ev sahibi Göztepe 32 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7´nci dakikada Boluspor gole yaklaştı. Bregu´nun soldan ortasında kale önünde boşta kalan Ndlovu´nun vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.
26´ncı dakikada Atınç ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Çağlar topu kornere çeldi.
52'nci dakikada Kayamba'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktasında Bregu dokundu. Kaleci Arda topu son anda çelerek tehlikeyi önledi.
60'ıncı dakikada topu kapan Ndlovu ara pasını Bregu'ya aktardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bregu düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.
87'nci dakikada maça denge geldi. Yunus Emre'nin ortasında savunmadan seken topa arka direkte Emirhan kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Muratcan Ilgaz
GÖZTEPE: Arda - Uğur Kaan (Dk. 66 Tarık), Arslanagic, Atınç, Emir (Dk. 78 Yunus Emre), İsmail, Yalçın, Toure (Dk. 66 Palmer), Mamah (Dk. 78 Emirhan), Ngalina, Loue (Dk. 46 Kvasina)
BOLUSPOR: Çağlar - Hakan, Oulare, Onur, Bülent, Tugay, Safa (Dk. 70 Posmac), Eray (Dk. 79 Abdurrahman), Kayamba (Dk. 79 Berk), Bregu (Dk. 90 Melih), Ndlovu (Dk. 90 Balde)
GOLLER: Dk. 60 Bregu (Boluspor), Dk. 87 Emirhan (Göztepe)
SARI KARTLAR: Ndlovu, Tugay (Boluspor), Arslanagic, Arda, Palmer, Şakir Özkayımoğlu (Göztepe)
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