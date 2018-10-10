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Göztepe'den bilet açıklaması

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesi Göztepe Kukübü Başkan Vekili Talat Papatya, bilet devirleri konusunda açıklamalarda bulundu

10 Ekim 2018 Çarşamba, 00:34 | Güncelleme: DHA

Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından gelecek hafta Bornova Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, bilet devirleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.  AtikerAtiker Konyaspor karşılaşmasında ceza alan taraftarların Beşiktaş maçında yer alamayacaklarını belirten Papatya, "Cezalı biletlerin devri konusunda 24 saatlik bir devir hakkı tanıyorduk. Bu uygulamayı daha önce de yapmıştık. Bizim kesinlikle maddi bir beklentide olmadığımızın bilinmesini isteriz. Bazı taraftarlarımız bizim maddi beklenti içinde olduğumuzu düşünmüş. Serzenişlerde bulunmuş. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Daha önce de bilet devri kulübümüze geçmişti ve buradan gelen gelir sokak hayvanları için kullanılmıştı. Şimdi ise buradan gelecek gelirler kombine sahibi olanların kartlarına puan olarak eklenecek" dedi.

Göztepe Kulübü'nün bilet devri konusunda asla maddi gelir elde etme gibi bir düşüncesinin olamayacağını ifade eden Papatya, "Konyaspor karşılaşmasında maalesef 6-7 bin dolayında taraftarımız bloke oldu. Bize devredilen biletlerin Beşiktaş müsabakasında Göztepeliler'inGöztepeliler'in eline geçmesini istiyoruz. Zaten bizim taraftarımız arasında kara borsa gibi durumlar yaşanmaz ama araya başka kişiler girebilir. Bunun için taraftarımızın kesinlikle töhmet altında kalmasını istemiyoruz. Biletlerin erkenden satışa çıkmasının nedenlerinden biri de bu kontrolü en iyi şekilde yapabilmek ve yönetmekti. Fakat taraftarımızdan zamanla ilgili serzenişler ve yanlış anlamalar gelmesin diye tekrar konuyu değerlendiriripdeğerlendiririp süreyi tekrar belirleyeceğiz" diye konuştu.

Taraftara asla ekstra yük bindirme niyetinde olmadıklarını sözlerine ekleyen Papatya, "Geçen sezonun son haftasında Galatasaray'ı Bornova Stadı'nda konuk etmiştik. Biz parasal durumları düşünseydik, biletlerle ve stat değişimi ile ilgili farklı uygulamalar yapabilirdik. Her türlü rica ve baskılara rağmen ne bilet fiyatlarına farklı bir ücretlendirmeyi ne de maçı Atatürk Stadı'nda oynamayı gündeme bile almadık" cümlelerini kullandı.

Göztepe'nin 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı maçın bilet fiyatları VIP tribünü 324, numaralı 216 TL, maraton 109, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak belirlendi.  VIP ve numaralı biletlerin yarın saat 13.00'ten itibaren satışa sunulacağı, kale arkası ve transfer edilmeyen maraton biletlerinin ise 11 Ekim Perşembe günü yine aynı saatte satışa açılacağı açıklandı.

 

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