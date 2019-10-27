Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
SAAT: 16.30
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Ümit Öztürk
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Serdar, Mossoro, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
PAŞA'DA TEK EKSİK PAVELKA
Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 8 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor. Geride kalan 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Göztepe ise 9 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'da diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, bu müsabakada forma giyemeyecek. Paşa'da Karim Hafez de sarı kart sınırında bulunuyor. Göztepe’de eksik oyuncu bulunmazken Titi, Mosorro ve Poko sarı kart sınırında bulunuyor.
PAŞA 60 YILDIR YENİLMİYOR!
Kasımpaşa, Göztepe'ye karşı 60 yıldır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, Paşa ile bugüne kadar oynadığı 14'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 16 maçta rakibini sadece 1959-1960 yılındaki karşılaşmada yenebilmişti. O tarihten bu yana oynanan 15 maçta ise Paşa, rakibine karşı 7 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Lacivert-beyazlılar, Göztepe'nin lige dönmesinden bu yana son 2 sezonda oynanan 4 maçta ise 3 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.
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