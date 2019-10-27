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HaberlerFutbolCANLI YAYIN: Göztepe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım... Göztepe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 9. haftasındaki Göztepe - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Son olarak Başakşehir'e mağlup olan İzmir ekibi, geçen haftada Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönen lacivert-beyazlıları konuk ediyor

Göztepe Kasımpaşa

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
SAAT: 16.30
YAYIN: beIN Sports 2
HAKEM: Ümit Öztürk

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Halil, Serdar, Mossoro, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

PAŞA'DA TEK EKSİK PAVELKA

Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 8 puan ve averajla 16. sırada bulunuyor. Geride kalan 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Göztepe ise 9 puan ve averajla 12. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'da diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, bu müsabakada forma giyemeyecek. Paşa'da Karim Hafez de sarı kart sınırında bulunuyor. Göztepe’de eksik oyuncu bulunmazken Titi, Mosorro ve Poko sarı kart sınırında bulunuyor.

PAŞA 60 YILDIR YENİLMİYOR!

Kasımpaşa, Göztepe'ye karşı 60 yıldır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, Paşa ile bugüne kadar oynadığı 14'ü resmi, 2'si hazırlık olmak üzere 16 maçta rakibini sadece 1959-1960 yılındaki karşılaşmada yenebilmişti. O tarihten bu yana oynanan 15 maçta ise Paşa, rakibine karşı 7 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Lacivert-beyazlılar, Göztepe'nin lige dönmesinden bu yana son 2 sezonda oynanan 4 maçta ise 3 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.

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