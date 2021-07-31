Göztepe, Lucas'ı kiralamak istiyor

Sarı-kırmızılıların bonservisi Fransa'nın Lyon takımında olan Brezilyalı Jean Lucas'ı kiralamak için harekete geçtiği bildirildi. Göz-Göz'de yönetimin Fransız temsilcisine teklifte bulunduğu ve oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak yaklaştığı bildirildi. Ülkesi Brezilya'da Flamengo altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki oyuncu, Santos'ta oynadıktan sonra 2019-2020'de Lyon'a transfer oldu. Lyon'da çok fazla forma şansı bulamayan Brezilyalı geçen sezon kiralık olarak Brest forması giydi. Brest'te 16 müsabakaya çıkan Lucas 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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