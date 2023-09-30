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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Mamah'tan patlama bekliyor - Futbol Haberleri

        Göztepe, Mamah'tan patlama bekliyor

        1'inci Lig'in 7'nci haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u konuk edecek Göztepe'de hücum oyuncusu Obinna Mamah bu sezona istediği gibi başlayamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:42
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        Göztepe patlama bekliyor
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        Geçen sezon oynanan maçlarda takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Nijeryalı forvet, bu sene ise sadece 3 maçta görev alabildi.

        Sakatlığı nedeniyle 3 maçı kaçıran Mamah toplam 247 dakika süre aldı.

        Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarında görev yapan Mamah, bu karşılaşmalarda takımına skora katkısı yapamadı.

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