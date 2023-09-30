Göztepe, Mamah'tan patlama bekliyor
1'inci Lig'in 7'nci haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u konuk edecek Göztepe'de hücum oyuncusu Obinna Mamah bu sezona istediği gibi başlayamadı.
Giriş: 30.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:42
Geçen sezon oynanan maçlarda takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Nijeryalı forvet, bu sene ise sadece 3 maçta görev alabildi.
Sakatlığı nedeniyle 3 maçı kaçıran Mamah toplam 247 dakika süre aldı.
Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarında görev yapan Mamah, bu karşılaşmalarda takımına skora katkısı yapamadı.