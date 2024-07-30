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        Haberler Spor Transfer Göztepe, Matsuki'yi resmen açıkladı - Futbol Haberleri

        Göztepe, Matsuki'yi resmen açıkladı

        Göztepe daha önce anlaşmaya vardığı 2003 doğumlu Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:55
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        Göztepe'ye Japon orta saha!
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        Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan ve Novatus Dismas Miroshi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi.

        İzmir ekibi, son olarak FC Tokyo'da forma giyen ve geçtiğimiz gün bonservisiyle Southampton'a transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kuryu Matsuki'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan Göztepe'nin önümüzdeki günlerde forvet transferleri de duyurması bekleniyor.

        KURYU MATSUKİ'NİN DUYURU VİDEOSU YUĞUN İLGİ GÖRDÜ

        Tarihinde ilk kez bir Japon oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu transfer videosuyla futbolseverlerin beğenisini topladı.

        Kuryu Matsuki'nin FC Tokya'ya vedasını ve gollerini anime video şeklinde yapan sarı-kırmızılılar, daha sonra da bir geçiş efektiyle Japon oyuncunun Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki duruşuyla videoyu sonlandırdı. Durum böyle olunca Göztepeli taraftarların yanı sıra birçok futbolsever, paylaşımın altını yorumlarla doldurdu.

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