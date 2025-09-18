Göztepe nerede? Göztepe hangi şehirde, ilde, bölgede?

Özellikle İstanbul’daki Göztepe, merkezi konumu, sosyal yaşamı, ulaşım avantajları ve kültürel etkinlikleriyle Türkiye’nin en bilinen mahallelerinden biridir. İzmir’deki Göztepe ise şehrin futbol kültürü ve kıyı yaşantısıyla tanınmaktadır. Peki Göztepe tam olarak nerede ve hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

GÖZTEPE HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

“Göztepe hangi şehirde?” sorusunun 2 farklı yanıtı vardır;

- İstanbul Göztepe: Marmara Bölgesi’nde, İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı bir mahalledir.

- İzmir Göztepe: Ege Bölgesi’nde, İzmir’in Konak ilçesine bağlı bir semttir.

Dolayısıyla “Göztepe hangi ilde?” sorusunun cevabı hem İstanbul hem de İzmir olabilir. “Göztepe hangi bölgede?” sorusuna verilecek cevap ise İstanbul’daki Göztepe için Marmara Bölgesi, İzmir’deki Göztepe için ise Ege Bölgesi olacaktır.

Her iki Göztepe de kültürel, sosyal ve tarihi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İstanbul’daki Göztepe, modern konutları ve merkezi konumuyla öne çıkarken; İzmir’deki Göztepe, futbol takımı ve sahil atmosferiyle bilinir.

İSTANBUL GÖZTEPE: MARMARA’NIN MERKEZİ SEMTLERİNDEN BİRİ

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Göztepe, Anadolu Yakası’nın en gözde mahallelerinden biridir. Kadıköy merkezine olan yakınlığı, Bağdat Caddesi’ne kolayca bağlanabilmesi, Marmaray ve metro hatlarına sahip olması Göztepe’nin önemini artırır.

