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HaberlerFutbol

Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'de son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Göztepe

Ligde son 3 haftada Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen hafta da Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. Son 3 haftada mağlubiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, 13. haftaya 16 puan ve averajla 9. sırada girdi.

Göztepe, yarın saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği müsabakada Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko'nun yanı sıra genç oyuncular Kerem Atakan Kesgin ve Yusuf Talum, forma giyemeyecek.

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