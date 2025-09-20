Göztepe taraftarları arasında kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.