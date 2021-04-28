GÖZTEPE - TRABZONSPOR
STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
26. RANDEVU
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.
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