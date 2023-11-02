Göztepe’deki hedef iç sahadaki üçüncü galibiyet

Yeni sezondaki ilk maçını Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki zeminin bozuk olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynayan Göztepe, ev sahipliği yaptığı maçta Sakaryaspor’a 1-0 kaybederek sezona iç saha mağlubiyetiyle başlamıştı.

Üçüncü hafta oynanan Çorum FK müsabakasıyla Gürsel Aksel’e dönen sarı-kırmızılılar, taraftarının önündeki ikinci maçtan da istediğini alamadı ve rakibine 2-1 kaybetti. İzmir temsilcisinin rakiplerini konuk ettiği karşılaşmalarda işler istenildiği gibi gitmezken Göztepe, evindeki üçüncü maçında Bandırmaspor’u konuk etti ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte taraftarının önünde galibiyete ulaşamayan satı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı Adanaspor (1-0) ve Şanlıurfaspor (3-0) maçlarını kazanmayı başardı. Böylece İzmir ekibi, ev sahipliği yaptığı 5 maçta, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplayabileceği 15 puanın sadece 6’sını almış oldu.

Öte yandan Göztepe, 4 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynayacağı Kocaelispor maçını kazanarak bu sezon evindeki üçüncü galibiyetini elde edip ligdeki zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar aldığı 20 puanla, Eyüpspor’un (24) ardından ligde ikinci sırada yer alıyor.