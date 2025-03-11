Göztepeli Anthony Dennis’le, Stuttgart ve Leeds United ilgileniyor

Göztepe, bu sezon gösterdiği oyunla dikkatleri çekerken, sarı-kırmızılı oyuncular da bireysel performanslarıyla ön plana çıktı. İzmir ekibinin başarılı orta sahası Anthony Dennis’i birçok takımın transfer listesine yazdığı öğrenildi. Nijeryalı oyuncuyu en yakından takip eden iki takım ise Bundesliga ekibi Stuttgart ve Championship temsilcisi Leeds United oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından iki kulübün Anthony Dennis için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

Göztepe ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Dennis, tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 39 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi. STOILOV'UN ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ Göztepe’nin scouting ekibi tarafından 2022-2023 döneminde U19 takımına transfer edilen Anthony Dennis, o sezonun ilk yarısında U19 ile maça çıkarken, daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın ilk devre kampına davet edildi. Orada teknik heyeti etkilemeyi başaran genç orta saha, kendini bir anda A takımda buldu.