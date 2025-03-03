Graeme Souness: Fenerbahçe-Rangers maçı Old Firm derbisi gibi olacak

Futbolculuk kariyerinde Rangers forması giyen ve İskoç ekibinde teknik direktörlük de yapan Graeme Souness, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson ile ilgili konuşan Souness, "Barry'yi tanıyorum. Futbolculuğu döneminde onu Blackburn'e transfer etmiştim. İyi biri olduğunu ve iyi bir futbol adamı olduğunu biliyorum. Kulübü tanıyor. Ona sadece iyi dileklerde bulunuyorum." dedi.

Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran ve 1996'da Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından Kadıköy'de sahanın ortasına Galatasary bayrağı dikmesiyle ünlenen Souness, Rangers'ın Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için de konuştu.