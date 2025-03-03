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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Graeme Souness: Fenerbahçe-Rangers maçı Old Firm derbisi gibi olacak - Futbol Haberleri

        Graeme Souness: Fenerbahçe-Rangers maçı Old Firm derbisi gibi olacak

        Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Graeme Souness, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rangers'ı İstanbul'da çok zor bir maçın beklediğini belirten İskoç futbol adamı, sarı-lacivertli taraftarların tribünde oluşturduğu atmosferle ilgili, "En vahşi, en tutkulu olan derbi Old Firm (Celtic - Rangers) ama Fenerbahçe karşılaşması da oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak. Bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:14
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        "Old Firm derbisi gibi olacak"
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        Futbolculuk kariyerinde Rangers forması giyen ve İskoç ekibinde teknik direktörlük de yapan Graeme Souness, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        İlk olarak Rangers'ın yeni teknik direktörü Barry Ferguson ile ilgili konuşan Souness, "Barry'yi tanıyorum. Futbolculuğu döneminde onu Blackburn'e transfer etmiştim. İyi biri olduğunu ve iyi bir futbol adamı olduğunu biliyorum. Kulübü tanıyor. Ona sadece iyi dileklerde bulunuyorum." dedi.

        Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran ve 1996'da Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından Kadıköy'de sahanın ortasına Galatasary bayrağı dikmesiyle ünlenen Souness, Rangers'ın Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için de konuştu.

        "BEN OLSAM ORAYA GİTMEZDİM!"

        İskoç futbol adamı, Fenerbahçe stadyumunda taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili, "Ben olsam oraya gitmezdim! İç sahadaki maça gitmeye çalışacağım ama Fenerbahçe'nin stadyumunda hoş karşılanmam! Pek çok derbide oynadım. En vahşi, en tutkulu olanı Old Firm'di (Celtic - Rangers) ama Fenerbahçe karşılaşması da oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak. Bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" dedi.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 6 Mart Perşembe günü sahasında Rangers ile karşı karşıya gelecek. iki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.

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