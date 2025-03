Graeme Souness: Fenerbahçe-Rangers maçı Old Firm derbisi gibi olacak - Futbol Haberleri

Graeme Souness: Fenerbahçe-Rangers maçı Old Firm derbisi gibi olacak Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Graeme Souness, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rangers'ı İstanbul'da çok zor bir maçın beklediğini belirten İskoç futbol adamı, sarı-lacivertli taraftarların tribünde oluşturduğu atmosferle ilgili, "En vahşi, en tutkulu olan derbi Old Firm (Celtic - Rangers) ama Fenerbahçe karşılaşması da oyuncular için atmosfer açısından Old Firm maçı gibi olacak. Bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" dedi.

Habertürk Giriş: 03.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:14

