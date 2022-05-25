Gram altın dolarla yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın Son dakika: Gram altın dolarla yükseldi
ABONE OL

Gram altın dolarla yükseldi

Altının ons fiyatında son 1 haftada yaşanan tırmanış dururken dolardaki yükseliş sebebiyle gram altın 977 liraya kadar çıktı

Son dakika: Gram altın dolarla yükseldi
HABERTURK.COM

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı artan resesyon ve enflasyon endişeleri sebebiyle son 1 haftada yükseliş içerisindeydi. Geçen hafta pazartesi günü 1.815 dolardan işlem gören altının ons fiyatı dün 1.868 dolara kadar yükseldi.

Haftalık yükselişin yüzde 3'e yaklaşmasının ardından bugün ise ons fiyatında düşüş yaşandı. Altın günlük yüzde 0.6 değer kaybederek 1.855 dolara geriledi.

Altının yükselişinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve dolarda yaşanan gevşeme etkili olmuştu. Bugün tahvil getirileri ve dolar endeksinde yaşanan kısmi toparlanma altındaki yükselişin durmasına yol açtı.

ARALIKTA REKOR KIRMIŞTI

Yurt içinde ise dolar/TL'de yaşanan yükselişle gram altındaki tırmanış devam etti. Dün 966 lirayı gören gram altın bugün 977 liraya kadar tırmandı. Dolar/TL günlük yüzde 1.5'ten fazla yükselerek gün içerisinde 16.35 lirayı gördü.

Gram altın aralık ayında dolar 18.40 lirayı görürken 1.000 liranın üzerine tırmanmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Altın fiyatları rekora koşuyor! Son dakika: 25 Mayıs Salı altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, ata altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları anlık
ALTIN Altın fiyatları rekora koşuyor!
SON DAKİKA | Altın fiyatları resmen fırladı! 25 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI
ALTIN Altın fiyatları fırladı!
Altın fiyatları rekor yükselişte! Son dakika: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 22 ayar bilezik, ata altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları CANLI takip ekranı
ALTIN Altın fiyatları tırmanıyor!
SON DAKİKA | Altın fiyatları resmen fırladı! 24 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı'dan anlık altın fiyatları kuru
ALTIN Altın fiyatları kritik eşiği geçti!
Altın fiyatları adeta rekor kırıyor! Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları son durum canlı takip ekranı
ALTIN Altın fiyatları adeta rekor kırıyor!
Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira? 23 Mayıs 2022 anlık güncel altın fiyatları canlı kuru
ALTIN Altında kritik sınır geçildi!
SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik eşiği geçti! Gram altın 950 TL'yi buldu! 23 Mayıs çeyrek altın ve gram altın fiyatları - CANLI KUR
ALTIN Gram altın kritik eşiği aştı!
ŞOK Aktüel ürünler 18 -24 Mayıs 2022 kataloğu yayınlandı! ŞOK haftanın fırsatları neler? ŞOK indirimli ürünler tam listede hangi ürünler var?
ALTIN ŞOK Aktüel ürünler satışta!
CANLI TAKİP EKRANI | Güncel altın fiyatları 23 Mayıs 2022 Pazartesi: Çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliyor! Gram altın 950 TL'yi buldu
ALTIN Gram altın 950 lirayı buldu!
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 Mayıs altın alış satış fiyatları canlı sorgulama ekranı! Gram altın, ata altın kaç TL?
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.