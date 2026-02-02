Grammy Ödülleri'nde damga vuran anlar

Justin Bieber, Grammy sahnesine koreografiden, müzisyenlerden ve hatta kıyafetlerinin çoğundan vazgeçerek çıktı. Kanadalı şarkıcı, sahnede sadece iç çamaşırı ve çorapla şarkı söyledi. Elinde elektronik gitarıyla sahne alan Bieber, sade ve akustik bir performans sergiledi. Kamera sık sık, kalabalığın arasından onu hayranlıkla izleyen eşi, Hailey Bieber'a odaklandı.

DÖVMELERİ KIYAFETİ OLDU

Bieber'ın sırtına eşi Hailey Bieber'ın bir dergi kapağı fotoğrafını dövme olarak kazıtması da dikkat çekti.

SUNUM KAOSU

Cher'in ödül sunumu tam bir kaosa döndü. Şarkıcı, 2026 Grammy Ödülleri'nde ömür boyu başarı ödülüne lâyık görüldü ancak bu, müzik töreninde sahnede olmasının tek sebebi değildi. Kabul konuşmasını yaptıktan sonra Cher, sahneden ayrılmaya hazırlanırken kalabalıkla seyircilerin ortasında bir platformda duran sunucu Trevor Noah, 'Yılın En İyi Albümü' ödülünün sahibini açıklamak için geri dönmesini rica etti. Noah; "Gitmeden önce Cher, adayları açıklayabilir misin? Ben de yapabilirim ama aynı şey olmaz" diye seslendi.

Cher geri döndüğünde yapacağı anonstan habersiz gibiydi ve kazananın adını açıklarken de ismin prompter'da yazılacağının kendisine söylendiğini itiraf etti ama isim zarftaydı ve sonra zarftan kazanan ismi okudu. Cher, 2005'te hayatını kaybeden R&B şarkıcısı Luther Vandross'un şarkısını yanlışlıkla Kendrick Lamar ve SZA'nın 'Luther' adlı şarkısı sanarak, kazananın merhum Luther Vandross olduğunu açıkladı.

REKLAM ICE PROTESTOSU Bad Bunny, 'En İyi Urban Albümü' ödülünü almak için sahneye çıktığında; "Tanrı'ya şükretmeden önce ICE dışarı diyeceğim" ifadesini kullanınca uzun süre ayakta alkışlandı. ABD'de göçmenlere yönelik sert tutumuyla son dönemde protestolara konu olan ICE polisi hakkında konuşan Porto Rikolu şarkıcı, "Biz vahşi değiliz. Biz hayvan değiliz. Biz uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız" dedi. Trevor Noah'ın Trump şakalarıyla dolu bir gece olsa da katılımcılar tarafından siyasi taleplerin az sayıda iletildiği gece için Bad Bunny'nin çıkışı güçlü bir protesto olarak algılandı. Ağırlıklı olarak İngilizce dışındaki bir dille hazırlanan albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanan ilk sanatçı olarak tarihe geçen Bad Bunny, ödülünü hayallerinin peşinden gitmek için ülkesini terk etmek zorunda kalan herkese adadığını söyledi. ROZETLERLE TEPKİ Ünlü yıldızlar, sahneden ICE protestosunu tercih etmese de büyük bir kısmı yakalarına 'ICE Dışarı' yazan rozetlerle kırmızı halıda poz verdi. Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber da bu isimler arasındaydı.

BAŞINDA SEPET Lady Gaga, 'Abracadabra' şarkısını seslendirmek üzere çıktığı sahnede dev bir hasır göz küresine benzeyen bir başlık taktı. Seçtiği başlık, performansına tuhaf bir hava kattı. 'En İyi Pop Vokal Albümü' ödülünün de sahibi olan Lady Gaga, sahneden sevgilisi Michael Polansky'ye teşekkür etti. GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR Sharon, Kelly ile Jack Osbourne, 2026 Grammy Ödülleri'nde duygusal anlar yaşadı. Ozzy Osbourne'a yapılan saygı duruşu sırasında aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Altı ay önce 76 yaşında hayatını kaybeden Black Sabbath efsanesi Ozzy Osbourne için anma bölümünde, Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith ve Andrew Watt'ın Black Sabbath klasiği 'War Pigs'i güçlü bir performansla seslendirmesi gecenin en akılda kalan anlarından oldu. İzleyiciler arasında bulunan Osbourne ailesi, müzik yükselirken gözyaşlarını tutamadı. BU KEZ BEĞENİLMEDİ Cadılar Bayramı için seçtiği çılgın kostümler nedeniyle 'Cadılar Bayramı Kraliçesi' olarak anılan Heidi Klum, Grammy Ödülleri'ne vücuda oturan lateks bir elbiseyle katıldı. Uzaktan neredeyse çıplak gibi görünen Klum, yürümekte zorlandığı elbisesiyle gecenin en kötü giyinen kadınlarından biri olarak yorumlandı. Sosyal medyada ünlü modeli eleştirenler, çılgın kıyafet seçimlerini sadece Cadılar Bayramı ile sınırlı tutması gerektiğini söyledi.