İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışındaki zirve takibine devam etti.

Real Madrid, Luka Modric (Dk. 17) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 45) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı ev sahibi takım Jorge Molina (Dk. 71) ile farkı bire indirse de Alvaro Odriozola (Dk.75) ve Karim Benzema (Dk. 77) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Puanını 78'e çıkaran Real Madrid, haftayı Levante deplasmanında 3-3 berabere kapatan Barcelona'nın (76) üzerinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine iki hafta kala 80 puanla lider olan Atletico Madrid, 16 Mayıs pazar günü sahasında Osasuna'yı yenip, Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.