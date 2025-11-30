Habertürk
        Green Card başvuru tarihi 2025- 2026: Green Card başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Green Card başvuru tarihi 2025- 2026: Green Card başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 19 ülkeden gelen kişilerin yeşil kart (green card) statüsünün 'kapsamlı bir şekilde' yeniden inceleneceğini açıkladığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracaklarını açıkladı. Peki Green Card başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:42
        1

        Green Card başvuru tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Her sene Ekim-Kasım aylarında alınan başvuruların bu sene henüz başlamamış olması üzerine gözler ABD’den gelecek açıklamaya çevrildi. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

        2

        GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.

        Henüz Green Card başvuruları başlamadı. Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:

        "DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

        GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ

        Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

        1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

        Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        3

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        Uyruk şartı: Başvuran kişi, ABD’nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).

        Eğitim veya iş deneyimi şartı:

        En az lise mezunu olmak, ya da

        Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir işte 2 yıl çalışmış olmak gerekir.

        Geçerli pasaport: Başvuru sırasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi istenmektedir.

        Fotoğraf şartı: Belirtilen ölçülerde (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz fonda, yüz net görülecek şekilde) dijital fotoğraf yüklenmelidir.

        Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.

