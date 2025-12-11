Green Card başvuru tarihi 2025 2026: Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde etmek isteyenlet Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Geçen sene 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Ayrıca başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir. Peki Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini yaptığı açıklamayla birlikte duyuracak. Green Card başvuru tarihlerinin belli olmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi ayrıntıları sorgulayacak. Peki, 2025 2026 Green Card başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte?
2025 2026 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025-2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
BU SENE GREEN CARD BAŞVURUSU NEDEN BAŞLAMADI?
Green Card başvuruları hakkında ücret isteneceği iddiası öne sürüldü. Söz konusu haberlerde, başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti isteneceği bu nedenle sistemde yapılan değişiklik nedeniyle Green Card başvurularının ertelendiği iddia edildi. Konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.