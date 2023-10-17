Green Card son başvuru tarihi: 2024 Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?
Green Card başvuruları 4 Ekim 2023 itibarıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvurusu dvprogram.state.gov sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Henüz başvurularını yapmayanların gözleri "Green Card başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler?" sorularına çevrildi. İşte, DV Lottery ABD 2024 Green Card başvuru ekranı...
Green Card başvuru işlemleri devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenler Yeşil Kart başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, Green Card başvuru tarihi ne zaman ve saat kaçta bitiyor? İşte, Green Card başvuru şartları hakkında bilgiler...
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.
Greencard başvurusu için fotoğraflara dikkat eden ABD Dışişleri Bakanlığı, uygun olmayan fotoğraflı başvuruları kabul etmeyebiliyor. Green Card başvurusunda kullanılacak olan fotoğrafın belirgin ve net olması gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Katılımcılar DV başvuru durumlarını 2024 yılı Mayıs ayı başlarında kontrol edebilir. https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresinde bulunan Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayan adaylar 'Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü' aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaralarını saklamaları gerekmektedir.