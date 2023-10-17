Green Card başvuru tarihi ne zaman ve saat kaçta bitiyor? DV Lottery ABD 2024 Green Card başvuru şartları ne, ücreti var mı?

Green Card başvuru tarihi ne zaman ve saat kaçta bitiyor? DV Lottery ABD 2024 Green Card başvuru şartları ne, ücreti var mı?

Green Card başvuru işlemleri devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenler Yeşil Kart başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, Green Card başvuru tarihi ne zaman ve saat kaçta bitiyor? İşte, Green Card başvuru şartları hakkında bilgiler...

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.