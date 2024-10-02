Green Card başvuruları 2024 başlıyor! 2026 DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Green Card başvuruları için beklenen gün geldi çattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusuydu. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama ile DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri belli oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları da netlik kazandı. Peki, 2024 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, saat kaçta? 2026 DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Green Card başvurularının başlayacağı tarih ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. 2024 Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. 2024 Green Card başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı da gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta başlıyor? ABD Yeşil Kart Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklandı.
Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.
Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.''
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusunda bulunabilirsiniz.
Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvurusu için ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayan kişilerin sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi gerekiyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.
18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.
Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.
Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.
Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.
Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.