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Green Card başvuruları başladı - Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuruları başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ömür boyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için düzenlenen Green Card çekilişi için başvurular alınıyor. Peki Green Card başvurusu nasıl yapılır?

04.10.2018 - 11:41 | Güncelleme:

Green Card, ABD'de ömür boyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için önemli bir fırsat. Green Card-Yeşil Kart çekilişi başvuruları 3 Ekim Çarşamba günü başladı ve 6 Kasın Salı günü sona erecek. Green Card'ın bu seneki çekilişi DV2020 adı ile yapılacak. Green Card DV2020 çekilişinin sonuçları ise 7 Mayıs 2019 Salı günü açıklanacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor. Her yıl yapılan başvuruların 10 milyondan fazlası başvuru esnasında yapılan hatalardan dolayı işleme dahi alınmıyor. Bu yüzden başvuruların profesyonel destek alınarak yapılmasında fayda var.

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GREEN CARD NEDİR?

ABD Hükümeti, Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacı ile her yıl çekilişle 50.000 ile 55.000 arasında kişiye Green Card veriyor.

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