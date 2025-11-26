Green Card başvuruları için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card başvuru sürecinde daha önce tarihi görülmemiş bir gecikme yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında Habertürk'e açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, gecikmenin sebebi olarak hükümetin kapanmasını göstermişti. Ancak 43 günlük bir kapanma sonrasında hükümet iki hafta önce yeniden açıldı. Son durum hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yeni bir açıklama daha yapıldı. Green Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son durum
Her sene Ekim ayında başlayan Green Card başvuruları Kasım sonu itibarıyla halen başlamadı. Konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, gecikme nedeni olarak hükümetin kapanmasını gösterse de hükümetin açılmasının üzerinden iki hafta geçti. Konu hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözücü'nden bir açıklama daha geldi. İşte, Green Card başvuru sürecinde son durum
GREEN CARD BAŞVURULARINDA GECİKMENİN NEDENİ NE?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağı
GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.