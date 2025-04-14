Green Day grubu Coachella'da Filistin'e destek verdi

ABD'li punk rock grubu Green Day, kuruluşundan yaklaşık 40 yıl sonra bile müziğini dünyanın adaletsizliklerine karşı ses çıkarmak için kullanıyor. Önceki gün Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde ana sahnede yer alan grup, devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinli çocukların çektiği acılara dikkat çekmek için 2004'te çıkardığı 'Jesus of Suburbia' şarkısını kullandı.

Grubun solisti Billie Joe Armstrong; "Kurban olduğunda acıdan kaçmak" şeklinde olan orijinal şarkı sözlerini, "Filistinli çocuklar gibi acıdan kaçmak / Başka bir kırık evden hikayeler" şeklinde değiştirdi.

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Grup, geçen ay aynı şarkıyı değiştirerek; "Geri zekâlı mıyım yoksa sadece J.D. Vance miyim?" sözleriyle Donald Trump'ın yardımcısı Vance'a gönderme yapmıştı.

Green Day, 2023 yılbaşı konserinde 2004 çıkışlı 'American Idiot' (Amerikalı Aptal) albümünden şarkıyı Donald Trump'a seslenmek için kullanmıştı.