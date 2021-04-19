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Gri pasaport nasıl alınır? Gri pasaport kimlere verilir?

Kamuoyunda gri pasaport olarak bilinen hizmet pasaportu devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Gri pasaport nasıl alınır? Gri pasaport kimlere verilir? İşte gri pasaport hakkında merak edilen tüm detaylar...

Gri pasaport nasıl alınır? Gri pasaport kimlere verilir?

Gri pasaport nedir? Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir.

Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,

Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere,

Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere,

Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

GRİ PASAPORTUN SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet pasaportunun süresi, görev süresini kapsayacak şekilde olmak üzere düzenlenir. Gri pasaportu olanlar, hizmeti süresini sona erdikten sonra bu pasaportu kullanamazlar. Gri pasaport, çoğunlukla 5 yıllık olarak çıkarılır ve göreve çıkılacak ülkenin vizesini de kapsar. Görev bittikten sonra ise pasaport, alınan kuruma geri verilir. Kurum da il nüfus müdürlüğüne pasaportu teslim eder.

GRİ PASAPORTUN SÜRESİ NE KADAR?

Hizmet pasaportu başvurusunda bulunacak kişiler için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Pasaport talep işleminde bulunacaklar, bu belgeleri tamamlayarak pasaportlarını temin edebilirler.

GRİ PASAPORT İLE TURİSTİK GEZİ YAPILABİLİR Mİ?

Hizmet pasaportu sadece görev sürelerini kapsayan bir pasaport türüdür. Bu tür pasaportlar ile turistik amaçla yurt dışına çıkamazsınız. Bu tür durumlarda hem sizin hem de pasaportu size temin eden kurumun zan altında olacağını bilmeniz gerekir.

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